POL-KLE: Goch - Einbruch in Autowerkstatt / Bargeld, Luftpistole und Diagnosegerät für Kfz entwendet

Goch (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Montag (7. August 2017), 7.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Daimlerstraße eine Scheibe an einem Rolltor einer Autowerkstatt ein. Die Täter durchsuchten die Werkstatt. Sie entwendeten Bargeld, ein Diagnosegerät für Kfz sowie eine Luftpistole, die in einem Schrank verschlossen war.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

