POL-KLE: Kerken - Unfallflucht / Audi A3 beschädigt

Kerken-Nieukerk (ots) - Am Samstag (29. Juli 2017) zwischen 16.00 und 18.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz an der Otto-Hahn-Straße einen Audi A3 am Fahrzeugheck. Das unbekannte Fahrzeug war vermutlich mit einer Anhängerkupplung gegen den Audi gestoßen.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

