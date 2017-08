POL-KLE: Duisburg/Goch: Flüchtiger Opel Corsa in Goch gestoppt (Pressemeldung des Polizeipräsidiums Duisburg vom 05.08.2017, 14.14 Uhr)

Duisburg/Goch (ots) - Im Straßengraben in Goch endete die Flucht von zwei Duisburgern in der Nacht zum Samstag (5. August). Polizisten wollten die Männer in ihrem Corsa gegen Mitternacht auf der Rheindeichstraße in Duisburg-Homberg kontrollieren. Sie ignorierten jedoch die Anhaltezeichen und fuhren auf die nahegelegene Autobahn A42. Anschließend setzten sie die Flucht auf der A57 fort, die sie zunächst in Rheinberg und nach dem Wiederauffahren dann in Goch verließen. Hier endete die Fahrt im Straßengraben am Hösterweg. Der Fahrer sprang aus dem Auto und lief davon. Polizisten schnitten ihm den Weg ab und nahmen den 33-Jährigen fest. Er war nicht nur betrunken, er hatte auch keine Fahrerlaubnis. Den Beifahrer, der auch der Halter des Opel Corsa war, nahmen die Beamten ebenfalls mit zur Wache.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell