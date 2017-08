POL-KLE: Geldern - Unfallflucht / Fahrer eines silberfarbenen Toyota Rafter gesucht

Geldern (ots) - Am Freitag (4. August 2017) gegen 21.35 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Toyota Rafter an der Bahnhofstraße einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Renault Master an der rechten Fahrzeugseite. Als der Renault Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand dort ein junger Mann und bot ihm Geld für den von ihm verursachten Schaden. Angeblich sei er erst 16 Jahre alt und wolle deshalb keine Polizei. Dann verließ er unerlaubt den Unfallort. Der Geschädigte schätzte den Mann auf 18 bis 19 Jahre alt und etwa 1,80m groß. Er hatte ein südländisches Aussehen und kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

