POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht / Radfahrer beschädigt VW Touran

Emmerich (ots) - Am Samstag (5. August 2017) gegen 22.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Radfahrer an der Steinstraße einen grauen VW Touran an der Fahrertür. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Der Radfahrer schwankte und stürzte gegen den VW. Er fuhr nach dem Unfall in Richtung Alter Markt weg. Der männliche Radfahrer war rund 60 Jahre alt, etwa 1,70m groß und hatte graue Haare. Er trug ein weiß-grün kariertes Hemd und hatte ein dunkles Fahrrad mit einem pelzigen Sattelbezug.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

