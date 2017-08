POL-KLE: Geldern - Unbekannter überfällt 80-Jährige / Täter raubt Handtasche

Geldern-Walbeck (ots) - Am Donnerstag (3. August 2017) gegen 18.30 Uhr kaufte eine 80-jährige Frau aus Kevelaer in einem Discounter an der Straße Küpperssteg ein. Sie verließ das Geschäft und suchte nach ihrem Autoschlüssel, als ein unbekannter Mann sie anrempelte. Der Mann boxte ihr anschießend in die Seite und entriss ihre Handtasche. Die 80-Jährige blieb unverletzt. Sie stand aber unter Schock und meldete den Überfall am folgenden Tag. Der Täter war nach Angaben des Opfers 20 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80m groß und hatte kurze, mittelbraune Haare (Meckifrisur). Er trug ein T-Shirt und eine dunkle lange Hose.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell