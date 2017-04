POL-KLE: Rheurdt - Einbruch auf Campingplatz / Bargeld und Werkzeuge entwendet

Rheurdt-Neufeld (ots) - Am Dienstag (7. Februar 2017) zwischen 7.50 und 22.45 Uhr drangen unbekannte Täter auf einem Campingplatz an der Neufelder Straße ohne Aufbruchspuren in ein Holzhaus ein. Die Täter entwendeten Bargeld und verschiedene Werkzeuge.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

