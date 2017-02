POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall / Unfallbeteiligter gesucht

Geldern-Veert (ots) - Am Mittwoch (1. Februar 2017) gegen 15.10 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau aus Geldern in einem grauen Opel Corolla auf der Grunewaldstraße in Richtung Klever Straße. An einer Engstelle der Fußgängerampel in Höhe der Straße Am Booshof kam ihr ein dunkler PKW entgegen. Die 62-Jährige lenkte ihr Fahrzeug nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei fuhr sie mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein und der Reifen platzte. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos fuhr, ohne anzuhalten, weiter.

Die Polizei sucht den unbekannten Fahrer des dunklen Fahrzeugs. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell