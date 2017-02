POL-KLE: Kerken - Schwerer Verkehrsunfall / Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Baum verstorben (Nachtrag zur Meldung vom 3. Februar 2017, 11.55 Uhr)

Kerken-Eyll (ots) - Möglicherweise hatte die 27-Jährige beim Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr zu früh eingelenkt und dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, insbesondere aus dem Gegenverkehr. Wer war heute gegen 8 Uhr in Eyll auf der Heronger Straße in Richtung Wachtendonk unterwegs? Die 27-Jährige fuhr in einem silberfarbenen Opel Astra in Richtung Aldekerk und hatte am Unfallort einen olivgrünen BMW überholt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell