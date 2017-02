POL-KLE: Kerken - Schwerer Verkehrsunfall / Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Baum verstorben

Kerken-Eyll (ots) - Am Freitag (3. Februar 2017) gegen 8.00 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Grefrath in einem Opel Astra auf der Heronger Straße von Wachendonk in Richtung Aldekerk. In Höhe der Einmündung "An der Eyller Schanz" geriet sie auf gerader Strecke nach einem Überholvorgang beim Wiedereinscheren ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die 27-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Sachverständiger wurde zur Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Der Opel wurde sichergestellt. Die Unfallstelle war bis etwa 11.50 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.

