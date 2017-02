POL-KLE: Kevelaer - Gefährlicher Eingriff in den Bahn- und Straßenverkehr / Jugendliche hängen sich an Bahnschranke

Kevelaer (ots) - Am Donnerstag (2. Februar 2017) gegen 17.20 Uhr war eine Gruppe von sieben Jugendlichen, vier Jungen und drei Mädchen, zu Fuß aus Richtung Bundesstraße 9 auf der Bahnstraße unterwegs. Am dortigen Bahnübergang waren die Schranken geschlossen. Als sie sich wieder öffneten, hängten sich die Jugendlichen an eine Schranke. Dadurch wurde der Öffnungsmechanismus für alle Schranken unterbrochen und sie federten leicht zurück. Aus der Gegenrichtung überquerte eine 59-jährige Frau in einem Volvo XC90 gerade den Bahnübergang. Der Stützfuß der Schranke setzte mehrfach auf das Fahrzeug auf und beschädigte die Windschutzscheibe und das Dach. Die Jugendlichen, die bislang nicht näher beschrieben werden konnten, flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.

