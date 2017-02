POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall in Parkhaus / Geschädigter gesucht

Geldern (ots) - Am Mittwoch (1. Februar 2017) gegen 12.35 Uhr beschädigte ein 84-jähriger Mann mit einem grünen Mercedes im Parkhaus an der Bahnhofstraße einen weißen PKW mit Klever Kennzeichen. Der 84-Jährige war rückwärts aus einer Parklücke gefahren und beschädigte dabei den hinter ihm geparkten weißen PKW an der vorderen rechten Seite. Er verständigte die Polizei, bemerkte aber nicht, dass der weiße PKW in der Zwischenzeit wegfuhr.

Die Polizei sucht den Besitzer dieses Fahrzeugs. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell