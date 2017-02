POL-KLE: Issum - Unfallflucht / Schwarzer VW Golf beschädigt

Issum-Sevelen (ots) - Am Mittwoch (1. Februar 2017) gegen 20.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Alte Gelderner Straße den linken Außenspiegel eines schwarzen VW Golf. Der Golf war am Fahrbahnrand geparkt. Ein Zeuge hatte einen Knall gehört und sah noch ein Fahrzeug, welches nach links in den Hooge Weg abbog.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

