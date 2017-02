POL-KLE: Emmerich - Diebstahl eines Transporters / Grauer VW T5 mit dem Kennzeichen KLE-BK 565 entwendet

Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 13.15 Uhr, und Mittwoch (1. Februar 2017), 12.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße Sandbahn einen grauen VW T5 mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-BK 565. Als besonderes Merkmal hat der Transporter eine Markise an der rechten Seite und eingeklebte Frontscheinwerferblenden. Der T5 war auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell