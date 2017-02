POL-KLE: Geldern - Versuchter Diebstahl von vier Anhängerkupplungen / Zeugen gesucht

Geldern (ots) - Am Montag (30. Januar 2017) gegen 19.30 drang ein unbekannter Täter an der Siemensstraße auf das Gelände einer Warengenossenschaft ein. Der Täter baute an vier Ackerschleppern die Anhängerkupplung ab und deponierte sie am Zaun. Eine Zeugin sah den Täter, der daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Täter war etwa 1,75m groß und hatte eine normale Figur. Er trug ein rot-oranges Shirt mit aufgezogener Kapuze, darüber eine Jacke mit Tarnmuster und hellen Abzeichen an beiden Oberarmen sowie eine Jeanshose.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

