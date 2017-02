POL-KLE: Kleve - Unfallflucht / Schwarzer Audi A4 beschädigt

Kleve (ots) - Am Dienstag (31. Januar 2017) zwischen 13 und 15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem EOC Parkplatz an der Hoffmannallee einen schwarzen Audi A4 am Fahrzeugheck. Der Audi war in Höhe einer Fastfood-Kette geparkt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

