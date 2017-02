POL-KLE: Wachtendonk - Unfallflucht / Brauner VW Touran beschädigt

Wachtendonk (ots) - Am Montag (30. Januar 2017) zwischen 11.15 und 12.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Schenkstraße einen braunen VW Touran an der linken Fahrzeugseite. Der VW war auf einem Stellplatz einer Tierarztpraxis geparkt. An der Beschädigung befand sich rote Lackfarbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell