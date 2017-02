POL-KLE: Kleve - Zwei Fahrzeuge auf Schulparkplatz aufgebrochen / Handtaschen entwendet

Kleve (ots) - Am Dienstag (31. Januar 2017) zwischen 18.45 und 20.50 Uhr brachen unbekannte Täter auf einem Schulparkplatz an der Frankenstraße zwei Fahrzeuge auf. Die Täter schlugen an einem weißen Ford Fiesta und an einem weißen VW Polo jeweils eine Seitenscheibe ein. Sie entwenden aus beiden Fahrzeugen eine Handtasche.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell