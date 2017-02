POL-KLE: Wachtendonk - Brand einer Stallung / Ursache ungeklärt

Wachtendonk (ots) - Am Dienstag (31. Januar 2017) gegen 16.40 Uhr geriet am Schlecker Weg ein etwa 4x10 Meter großer Stall aus ungeklärter Ursache in Brand. Das Gebäude aus Holz ist in drei Boxen unterteilt und wird als Hühnerstall sowie Abstellraum genutzt. Als das Feuer ausbrach, hatten sich keine Tiere mehr in den Boxen befunden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Stallung brannte komplett aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell