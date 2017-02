POL-KLE: Bedburg-Hau - Zwei Mülltonnenbrände / Zeugen gesucht

Bedburg-Hau (ots) - Am Dienstag (31. Januar 2017) gegen 22.00 Uhr geriet auf einer Baustelle am Kreisverkehr Uedemer Straße/Rosendaler Weg eine Mülltonne in Brand. Ein Zeuge sah eine 16 bis 20 Jahre alte männliche Person, die das Feuer mit seinem Handy filmte. Die Person hatte kurze Haare und trug dunkle Bekleidung. Der Zeuge informierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Mülltonne wurde bei dem Brand zerstört. Gegen 23.20 Uhr geriet in der Nähe ein Müllcontainer in Brand. Der Container stand auf dem Gelände eines Supermarktes an der Norbertstraße. Der Brand wurde ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht. Hier entstand kein Sachschaden, weil lediglich Müll brannte.

Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

