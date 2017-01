POL-KLE: Geldern - Graues Wohnmobil Citroen Jumper beschädigt / Zeugen gesucht

Geldern (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 12.00 Uhr, und Freitag (27. Januar 2017), 11.15 Uhr, beschädigten Unbekannte auf der Straße An der Bleiche ein graues Wohnmobil Citroen Jumper am Fahrzeugheck. Das Wohnmobil war vorwärts auf einer Stellfläche vor dem Haus des Eigentümers geparkt. Am Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr hielten sich vier Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren in der Nähe des Wohnmobils auf. Sie zündeten dort mehrere Feuerwerkskörper und hatten Skateboards dabei. Möglicherweise haben die Männer das Wohnmobil beschädigt oder können Angaben zum Verursacher machen.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell