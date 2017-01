POL-KLE: Geldern - Unfallflucht / Schwarzer VW Golf beschädigt

Geldern-Kapellen (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag (29. Januar 2017), 14 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Henriette-Brey-Straße einen schwarzen VW Golf an der linken Fahrzeugseite. Der VW war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Feldstraße geparkt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell