POL-KLE: Kleve - Transporter entwendet / Silberfarbener VW T5 mit dem Kennzeichen KLE-V 666 entwendet

Kleve (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Montag (30. Januar 2017), 7.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße Weyerstege einen silberfarbenen VW T5 mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-V 666. Der Transporter war am Fahrbahnrand in einer markierten Stellfläche geparkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

