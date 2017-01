POL-KLE: Kalkar - Einbrüche in Hütten an einem See / Zeugen gesucht

Kalkar-Niedermörmter (ots) - Zwischen Freitag und Sonntag (29. Januar 2017) drangen unbekannte Täter auf der Straße Birgelfeld an einem See auf vier Grundstücke ein. Die Täter brachen einen Geräteschuppen auf und entwendeten einen Holzkohlegrill sowie verschiedene Gartengeräte. Auf einem weiteren Grundstück brachen Täter eine Seehütte und einen Wohnwagen auf. Sie entwendeten aus der Hütte einen Stromgenerator. Aus einer Gartenlaube entwendeten Täter einen Kugelgrill. Unbekannte Täter versuchten, in eine weitere Seehütte einzubrechen. Dies gelang ihnen nicht.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

