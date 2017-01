POL-KLE: Geldern - Versuchter Einbruch in Reihenhaus / Hebelspuren an der Haustür

Geldern-Kapellen (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 0 Uhr, und Montag (30. Januar 2017), 10 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Straße In den Fleuthwiesen, die Eingangstür eines Reihenhauses aufzuhebeln. Es gelang den Tätern nicht, die Tür zu öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell