POL-KLE: Kranenburg - Versuchter Einbruch in Bäckerei / Täter hebelt Scheibe der Eingangstür auf

Kranenburg-Nütterden (ots) - Am Dienstag (31. Januar 2017) gegen Mitternacht hebelte ein unbekannter Täter an der Alart-von-Eyl-Straße eine Scheibe der Eingangstür einer Bäckerei auf. Der Täter fühlte sich offenbar gestört und brach den Einbruch ab. Er war nicht in das Gebäude eingedrungen. Eine Anwohnerin hatte laute Geräusche gehört und sah noch, wie der Täter zu Fuß über den Parkplatz in Richtung Mühlenweg flüchtete.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell