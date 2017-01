POL-KLE: Goch / Uedem - Elf Einbrüche aufgeklärt / Haftrichter ordnet Untersuchungshaft gegen zwei Tatverdächtige an

Goch / Uedem (ots) - In den letzten Monaten hatten unbekannte Täter mehrfach in Goch und Uedem u.a. in Kindergärten und Arztpraxen eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelte einen 26-jährige Mann aus Uedem und eine 29-jährige Frau aus Goch als Tatverdächtige. Die Kripo erwirkte gegen Beide einen Durchsuchungsbeschluss. Bei den Durchsuchungen, die am Donnerstag (26. Januar 2017) durchgeführt wurden, fanden die Beamten in beiden Wohnungen Diebesgut aus elf Einbrüchen. Die beiden Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen sie anordnete.

Aufgeklärt werden konnten folgende Einbrüche:

9. Oktober 2016, Goch, Voßstraße, PKW Aufbruch 16. November 2016, Goch, Thomaspädje, Einbruch in Kindergarten 25. November 2016, Uedem, Pastor-Frankeser Straße, Einbruch in Kindergarten 3. Dezember 2016, Goch, Kalkarer Straße, Einbruch in Kindergarten 5. Dezember 2016, Goch, Gärtnerweg, Einbruch in Kindergarten 22. Dezember 2016, Uedem, Thelenweg, Einbruch in Kindergarten 23. Dezember 2016, Uedem, Keppelner Straße, Einbruch in Jugendzentrum 4. Januar 2017, Uedem, Lohstraße, Einbruch in Arztpraxis 7. Januar 2017, Uedem, Westwall, Einbruch in Arztpraxis 19. Januar 2017, Uedem, Pastor-Frankeser Straße, Einbruch in Kindergarten 20. Januar 2017, Uedem, Niedermühlenweg, Einbruch in Einfamilienhaus

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell