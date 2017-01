POL-KLE: Kleve - Unfallflucht / Grüner Seat Alhambra beschädigt

Kleve-Materborn (ots) - Am Samstag (28. Januar 2017) zwischen 8 und 17 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Dorfstraße einen grünen Seat Alhambra an der linken Fahrzeugseite. Der Seat war auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes abgestellt. An der Beschädigung befand sich blaue Lackfarbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell