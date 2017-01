POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung / Bargeld und Schmuck entwendet

Kevelaer (ots) - Am Sonntag (29. Januar 2017) gegen 15.00 Uhr drangen unbekannte Täter an der Straße Klostergarten ohne Aufbruchspuren in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Eine Bewohnerin hatte zur Tatzeit Geräusche gehört. Erst später fiel ihr der Diebstahl auf. Der oder die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell