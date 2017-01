POL-KLE: Emmerich - Brand eines Mofas / Balkon durch Feuer beschädigt

Emmerich (ots) - Am Samstag (28. Januar 2017) gegen 6.15 Uhr geriet an der Straße Pesthof ein Mofa in Brand. Das Mofa war im Garten eines Mehrfamilienhauses unter einem Balkon abgestellt. Vermutlich war es durch unbekannte Täter angezündet worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch der Balkon beschädigt. Das Mofa brannte komplett aus.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

