POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht / Grauer Renault Megane beschädigt

Emmerich (ots) - Am Samstag (28. Januar 2017) zwischen 8.00 und 11.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz des Krankenhauses an der Willibrordstraße einen grauen Renault Megane an der rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell