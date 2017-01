POL-KLE: Kerken - Einbruch in Einfamilienhaus / Einbrecherin flüchtet vor Hausbewohnerin

Kerken-Aldekerk (ots) - Am Freitag (27. Januar 2017) gegen 18.15 Uhr drang eine unbekannte Frau ohne Aufbruchspuren in ein Einfamilienhaus am Narzissenweg ein. Dort wurde sie von einer Hausbewohnerin überrascht. Die Einbrecherin flüchtete ohne Beute durch die Haustür. Sie war sehr klein und hatte eine schmale Figur. Die Frau hatte lange dunkle Haare und dunkle Augen. Sie trug eine Jacke und hielt eine Einkaufstasche in der Hand. Die Einbrecherin antwortete in gebrochenem Deutsch "Sorry, ich nichts verstehen" auf die Frage, was sie im Haus machen würde.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell