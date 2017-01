POL-KLE: Geldern - Einbruch in Einfamilienhaus / Fensterscheibe eingeschlagen

Geldern-Veert (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag (28. Januar 2017), 8.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Straße Achter de Kat eine Fensterscheibe auf der Rückseite eines Einfamilienhauses ein. Die Täter drangen in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Schränke. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter etwas erbeutet haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell