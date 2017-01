POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Rees-Millingen (ots) - Am Freitag, 27.01.17, in der Zeit von 16:30 bisd 21:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Uhlandstraße auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Schadenshöhe und zur Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell