POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

Kevelaer (ots) - Am Donnerstag (26.01.2017) zwischen 13 und 18:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Straße "Am Schenken" einen silberfarbenen Peugeot 206 an der linken Fahrzeugseite. Der Peugeot war auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkstreifen geparkt.

Hinweise bitte an die Polizei Kevelaer unter Telefon 02832-9200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell