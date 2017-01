POL-KLE: Rees - Einbruch in Spielhalle / Bargeld entwendet

Rees-Haldern (ots) - Am Donnerstag (26. Januar 2017) zwischen 0.20 und 12.00 Uhr hebelten zwei unbekannte Täter an der Straße Am Bahndamm eine Nebentür von einer Spielhalle auf. Im Gebäude brachen die Täter vier Spielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld. Die Täter trugen Kapuzenshirts.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

