POL-KLE: Geldern - Einbruch in Einfamilienhaus / Terrassentür aufgehebelt

Geldern-Kapellen (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Mittwoch (25. Januar 2017), 14 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Straße An het Hagelkruys die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten im Gebäude mehrere Räume. Bislang konnten noch keine Angaben zur Beute gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell