POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall / 15-Jährige bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Rees (ots) - Am Mittwoch (25. Januar 2017) gegen 7.15 Uhr war ein 15-jähriges Mädchen aus Rees mit ihrer Freundin auf dem Weg zur Schule. Die Mädchen gingen auf dem Verbindungsweg zwischen der Sahler Straße und der Emmericher Straße. Als sie die Fahrbahn der Emmericher Straße überqueren wollten, hielten beide zunächst an. Die 15-Jährige trat auf die Fahrbahn, ihre Freundin blieb stehen. Die 15-Jährige wurde von einem von links kommenden VW Polo erfasst. In dem VW war eine 22-jährige Frau aus Rees in Richtung Ortsausgang unterwegs. Das Mädchen verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell