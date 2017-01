POL-KLE: Emmerich - Diebstahl eines Anhängers / Silberfarbener Anhänger mit dem Kennzeichen KLE-QI614 entwendet

Emmerich-Vrasselt (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch (25. Januar 2017), 7.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Reeser Straße einen silberfarbenen Anhänger der Marke Anssems mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-QI614. Der Anhänger war in der Einfahrt eines Reihenhauses abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell