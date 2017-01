POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht / Schwarzer Skoda Octavia beschädigt

Emmerich (ots) - Am Dienstag (24. Januar 2017) zwischen 10.00 und 12.25 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Willibrordstraße einen schwarzen Skoda Octavia an der linken Fahrzeugseite. Der Skoda war auf einem Parkplatz neben der Fahrbahn in Richtung Nonnenplatz abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell