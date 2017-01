POL-KLE: Emmerich - Versuchter Diebstahl eines Radladers / Zeugen gesucht

Emmerich - Klein-Netterden (ots) - Am Sonntag (22. Januar 2017) zwischen 13.30 und Mitternacht versuchten unbekannte Täter auf einer Baustelle am Steinackerweg, einen Radlader zu entwenden. Die Baustelle befindet sich an der neuen Autobahnausfahrt. Es gelang den Tätern nicht, den Radlader zu starten. Sie entwendeten eine Palettengabel für einen Radlader. Ein Mitarbeiter sah gegen 15.30 Uhr einen weißen Lieferwagen mit auffälligem Dachträger auf der Baustelle. Möglicherweise hat das Fahrzeug etwas mit dem Diebstahl zu tun.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

