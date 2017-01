POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Mehrfamilienhauswohnung / Bargeld entwendet

Bedburg-Hau - Schneppenbaum (ots) - Am Montag (23. Januar 2017) zwischen 17.30 und 19.00 Uhr kletterten unbekannte Täter an der Straße Föhrenbacheck auf den Balkon einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelten die Täter die Balkontür auf und drangen in die Wohnung ein. Die Täter durchsuchten zwei Zimmer und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

