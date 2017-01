POL-KLE: Emmerich - PKW Aufbruch / Mobiles Navigationsgerät entwendet

Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Montag (23. Januar 2017), 8.00 Uhr, drangen unbekannte Täter an der Schützenstraße ohne Aufbruchspuren in einen schwarzen Skoda Fabia ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug ein mobiles Navigationsgerät.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell