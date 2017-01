POL-KLE: Geldern - Unfallflucht / Silberfarbener Renault Clio beschädigt

Geldern (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag (21. Januar 2017), 9.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Brühlscher Weg einen silberfarbenen Renault Clio an der linken Fahrzeugseite. Der Renault war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Polizeibeamte fanden am Unfallort Fahrzeugteile eines Mercedes, die vermutlich vom Auto des Unfallverursachers stammen.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell