POL-KLE: Kleve - Drogenfund in Wohnung eines Studentenheimes / Haftrichter ordnet Untersuchungshaft gegen 29-jährigen Bewohner an

Kleve (ots) - Ein 29-jähriger Bewohner eines Klever Studentenheimes geriet in Verdacht, Drogen zu verkaufen. Nachdem sich die Hinweise verdichtet hatten, erwirkte die Kriminalpolizei einen Durchsuchungsbeschluss. Kriminalbeamte durchsuchten am Donnerstag (19. Januar 2017) die Wohnung des 29-Jährigen. In der Wohnung fanden die Beamten etwa 240g Marihuana, welches teilweise in Tütchen portioniert war. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Freitag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete gegen den 29-Jährigen Untersuchungshaft an.

