POL-KLE: Kranenburg - Kupferrohre aus unbewohntem Einfamilienhaus entwendet / Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Kranenburg-Nütterden (ots) - Am Samstag (21. Januar 2017) gegen 11.10 Uhr brachen zwei Männer in ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Römerstraße ein. Die Männer rissen im Haus Heizungsrohre aus Kupfer von der Wand. Ein Zeuge hatte die Täter beobachtet und die Polizei informiert. Er folgte den Männern mit seinem Auto und sah, wie sie an der Straße Hammereisen in einen PKW stiegen. Der Zeuge versperrte ihnen mit seinem Auto den Weg. Die beiden Tatverdächtigen, ein 33-jähriger Mann aus Goch und ein 25-jähriger Mann aus Kleve, konnten kurz darauf durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Sie hatten etwa 15kg Kupferrohre aus dem Haus entwendet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer aus dem Gewahrsam entlassen.

