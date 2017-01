POL-KLE: Kleve - Einbruch in Geschäft / Bargeld und Notebook entwendet

Kleve (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag (22. Januar 2017), 9.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Merowingerstraße im Hinterhof eine Fensterscheibe von einem Geschäft ein. Die Täter drangen in das Gebäude ein und entwendeten aus einem Büro Bargeld sowie ein Notebook.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell