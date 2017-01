POL-KLE: Geldern - Unfallflucht / Schwarzer Ford S-Max beschädigt

Geldern (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag (21. Januar 2017), 10.30 Uhr, beschädigte ein unbekannte Autofahrer am Neufelder Weg einen schwarzen Ford S-Max an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Ford war in einem Garagenhof abgestellt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

