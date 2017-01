POL-KLE: Kleve - Unfallflucht / Schwarzer Nissan Micra vermutlich durch Traktor beschädigt

Kleve (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag (21. Januar 2017), 12.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Straße Am Forsthaus einen schwarzen Nissan Micra an der linken Fahrzeugseite. Der Nissan war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Aufgrund der Spurenlage kann man davon ausgehen, dass der Unfall durch ein Fahrzeug mit großen Reifen, vermutlich ein Traktor, verursacht wurde. Der Unfallverursacher fuhr wahrscheinlich in Richtung Grunewaldstraße.

Am Samstag zwischen 11.45 und 12.00 Uhr hatte ein unbekannter Mann bei einem Anwohner nachgefragt, wem der Nissan gehören würde. Der Mann war 60 bis 70 Jahre alt, sehr groß und trug eine Brille. Er war mit einem braunen Mantel und einer Schirmmütze bekleidet.

Die Polizei sucht nun diesen Mann. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

