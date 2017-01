POL-KLE: Kleve - Unfallflucht / Weißer Opel Corsa beschädigt

Kleve (ots) - Am Samstag (21. Januar 2017) zwischen 10.30 und 11.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz an der Flutstraße einen weißen Opel Corsa am Fahrzeugheck. An der Beschädigung befand sich rote Farbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

